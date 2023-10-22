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Сегодня, 18:15

Точилин: «Сочи» действительно заслужил победу над «Уралом», выстрадал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

«Мы действительно заслужили эту победу, выстрадали. Надеюсь, что это только отправная точка и все основные победы будут у нас впереди. Ребята сами заждались этих забитых мячей, потому что в каждой игре мы создаем моменты, но не получалось забить. Можно сказать, что выстрадали. Для нас главным было забить первый мяч, а то, что дальше прорвет, так оно должно было случиться. Отсутствие Нобоа? Все-таки мы команда, у нас есть и другие футболисты, которые взяли на себя лидерские качества и ведение игры. Мы ждем, что Кристиан в ближайших играх сможет нам помочь», — приводит слова Точилина пресс-служба клуба.

«Сочи» прервал серию из шести поражений подряд в РПЛ. Команда набрала 9 очков и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.

 
Полузащитник &laquo;Сочи&raquo; Артур Юсупов в&nbsp;матче против &laquo;Урала&raquo;. В «Сочи» никто не верил, а он разгромил «Урал»! Забил даже Игнатьев

 

Александр Точилин
ФК Сочи
ФК Урал
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