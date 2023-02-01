Главный тренер «Сочи» Бердыев: «Мотивация работать была всегда. Мы еще многого не успели добиться»

Сегодня, 14:19
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от работы с командой.
— Вы самый возрастной тренер РПЛ. Откуда мотивация для работы на столь высоком уровне?
— Мотивация была всегда. Мне кажется, тренерский состав «идет на базар». Так что мы еще многого не успели сделать, добиться. Например — постановка игры. Над многим надо работать.
— По стилистике «Сочи» — это ближе к вашему «Ростову» или к второму заходу в «Рубин»?
— Это не похоже ни на одну команду, что были раньше. Совсем новая команда.
Сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования