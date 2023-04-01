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Бердыев о победе над «Динамо»: «Есть удовлетворение от результата»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Есть удовлетворение от результата. От того, как играли в меньшинстве. Были моменты для реализации. Благодарен ребятам за самоотверженность, за правильные перестроения. Мы знали, что Джорджевич чувствует пространство за спиной, умеет убежать. Травмы выбивают надолго, сегодня опять рецидив этой травмы. Остальные замены были плановыми. Согласен, суммы скоростей не хватает. Видно, что мы в чем-то уступаем. Но у нас есть опытные игроки. Есть стратегическая задача — привлекать молодых ребят. Селекционная служба занимается этим. Все тренеры умеют работать с молодежью. Другое дело, что есть специфика — подвести молодого игрока к составу. Джанаев номер один? Нет, такого нет. Адамов хорошо сыграл сегодняшний матч. У нас все вратари достаточно хороши», — сказал Бердыев.

После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Сочи» располагается на 8-й строчке — 31 очко.

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Курбан Бердыев
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