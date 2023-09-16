Хохлов о поражении от «Спартака»: «Была излишняя нервозность, особенно в первом тайме. Травмы спутали нам карты»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

— Была излишняя нервозность, особенно в первом тайме. Травмы спутали нам карты. Чуть не дотерпели. Конечно, не так мы хотели заканчивать игру. Нобоа 18 дней не тренировался, не собирались его так рано выпускать. Мы не ехали только обороняться. «Спартак» поддавил нас в первом тайме, стали садиться, играть забросами. Отдам должное сопернику. Он играл увереннее, целостнее.

— Чем удивил вас «Спартак»? К чему не были готовы?

— Понимали, в какой футбол «Спартак» сыграет. Не увидели сюрпризов на поле. Но они были быстрее в передачах, в контроле мяча в первом тайме. Такое было, да.

После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.