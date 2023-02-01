Бердыев: «Меня вдохновляет футбол «Спартака», «Краснодара» и «Ростова»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев поделился мнением о функции видеопросмотра на Winline Зимнем кубке РПЛ.

— На турнире будут возможности запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

— Внутри турнира думаю, это интересно попробовать. А говорить дальше — надо сперва протестировать. Что касается чистого времени, я не сторонник этого.

— Чей футбол вдохновляет Бердыева?

— Российские команды? «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

В Зимнем кубке РПЛ примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.