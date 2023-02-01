Бердыев: «Меня вдохновляет футбол «Спартака», «Краснодара» и «Ростова»

Сегодня, 14:33
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев поделился мнением о функции видеопросмотра на Winline Зимнем кубке РПЛ.
— На турнире будут возможности запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?
— Внутри турнира думаю, это интересно попробовать. А говорить дальше — надо сперва протестировать. Что касается чистого времени, я не сторонник этого.
— Чей футбол вдохновляет Бердыева?
— Российские команды? «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».
В Зимнем кубке РПЛ примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования