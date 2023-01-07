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Сегодня, 20:31

Бердыев: «Первостепенная цель — создать боеспособный коллектив»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев поделился первыми впечатлениями от работы с командой.

«Тренерский штаб очень рад, что мы пришли в этот клуб. Надеемся, что совместными усилиями мы подтвердим то, что клуб по праву выиграл серебро в прошлом сезоне.

Я очень рад видеть ребят, с кем работал. Их хорошо знаю, хорошо знаю их возможности. Надеюсь, все будет нормально.

Первостепенная цель — создать боеспособный коллектив, который выиграл серебро. Я сказал ребятам, что на ту команду было приятно смотреть. Нам бы хотелось это вернуть», — сказал Бердыев пресс-службе клуба.

Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

Сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.

ФК Сочи
Курбан Бердыев
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