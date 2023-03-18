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Бердыев о поражении от «Факела»: «Я думаю, что отсутствие Нобоа сказалось»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче 20? го тура РПЛ против «Факела» (0:3).

«Я думаю, что отсутствие Нобоа сказалось. Хотя мы предполагали это как-то компенсировать. Но потеря Дркушича на разминке для нас существенна. Потому что это определяющий центральный защитник и ему пока замены нет. Я считаю, что хозяева заслужили победу.

Почему ни разу не получилось ударить в створ? Это из-за отсутствия Нобоа, но тем не менее это не оправдание. Нужно было более агрессивно играть впереди.

Есть ли что-то схожее в поражениях от «Факела» (0:3) и «Оренбурга» (0:4)? Да, есть. Это проигранные единоборства. Если с «Оренбургом» в первом тайме мы хорошо играли, то здесь с первой минуты «Факел» навязал борьбу и единоборства, которые мы проигрывали. Но сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу», — сказал Бердыев в эфире «Матч Премьер».

«Сочи» находится на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ (28 очков).

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РПЛ
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
Курбан Бердыев
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