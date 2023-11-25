Главный тренер «Сочи» Точилин: «После второго гола «Зенита» команда не верила в то, что может вернуться в игру»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

— Считаю, провели игру на достаточно хорошем уровне. Подломил игру не столько первый гол, сколько второй. После него уже чувствовалось, что команда не верила в то, что может вернуться в игру. С заменами, которыми хотели переломить игру, сегодня не получилось.

— Как оцениваете, что оба матча судят петербургские арбитры?

— Я не уполномочен оценивать. Есть люди, которые назначают, планируют. Это больше к ним вопросы.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Сочи» с 10 очками идет на последнем месте в чемпионате России.

В 17-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом», а сочинская команда — с «Крыльями Советов».