Точилин заявил, что Нобоа пропустит матч со «Спартаком» из-за травмы

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что полузащитник и капитан команды Кристиан Нобоа пропустит матч 16-го тура против «Спартака» из-за травмы.

«К сожалению, в последней игре он получил травму. До окончания осенней части чемпионата он нам, к сожалению, не поможет. У него проблема с мышцей», — сказал Точилин в эфире канала «Матч Премьер».

В сезоне-2022/23 Нобоа забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за «Сочи».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.