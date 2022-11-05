Точилин заявил, что Нобоа пропустит матч со «Спартаком» из-за травмы

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что полузащитник и капитан команды Кристиан Нобоа пропустит матч 16-го тура против «Спартака» из-за травмы.
«К сожалению, в последней игре он получил травму. До окончания осенней части чемпионата он нам, к сожалению, не поможет. У него проблема с мышцей», — сказал Точилин в эфире канала «Матч Премьер».
В сезоне-2022/23 Нобоа забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за «Сочи».
Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.
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