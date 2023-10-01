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Сегодня, 19:07

Абаскаль о поражении «Спартака» от «Крыльев»: «Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше»

Абаскаль прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»
Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

«Комментарий по игре будет достаточно коротким. Нам нужна реакция. Следующий матч уже через три дня. Нам нужно показать хорошую и правильную реакцию. Сегодня у нас не получилось сделать то, что мы задумывали. Это поражение для нас было неожиданным. Надо отдать должное сопернику. У них все шло, они реализовали все моменты. В футболе так бывает. Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше», — сказал Абаскаль.

«Спартак» с 16 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч красно-белые проведут 4 октября в FONBET Кубке России против «Динамо». 8 октября «Спартак» встретится с «Пари НН» в 11-м туре РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
33
33
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