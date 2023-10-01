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Сегодня, 19:21

Абаскаль о разгроме от «Крыльев Советов»: «Спартак» запоздал с заменами? Мы опоздали на шестой минуте»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о заменах в матче 10-го тура против «Крыльев Советов» (0:4).

— Бывшие игроки «Крыльев Советов» Зиньковский, Пруцев и Чернов сегодня остались в запасе. Для вас имеет значение, что они могли бы выйти с особым настроем против бывшей команды?

— Честно говоря, в первый раз сталкиваюсь с такой постановкой вопроса. Не думаю, что это может быть определяющим фактором. Хесус Медина у нас сейчас будет с ЦСКА. И Соболев тоже играл в «Крыльях Советов».

— После замен игра оживилась. Нет ощущения, что вы с ними запоздали?

— Если мы говорим, что опоздали, то мы опоздали на шестой минуте. Если бы это было не так, мы бы не пропустили этот гол. Это была целая цепочка событий, моментов, которые нас приговорили в этом матче. Сейчас не время для глубокого анализа. Нужна реакция, прежде всего психологическая, ментальная. Нужно показать характер.

— Насколько был оправдан выход Игнатова? Он не проявил себя, откровенно.

— Не хочу сейчас оценивать, это не тот момент. Проиграла вся команда.

«Спартак» с 16 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч красно-белые проведут 4 октября в FONBET Кубке России против «Динамо». 8 октября «Спартак» встретится с «Пари НН» в 11-м туре РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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