Абаскаль — о матче с «Сочи»: «Здесь не обойтись без самокритики»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

«Здесь не обойтись без самокритики, это очень важно. С моей стороны, 45 минут мы провели достаточно хорошо, на высоком уровне. Соперник не знал, что делать, не мог нас останавливаться. Тем не менее, мы не смогли реализовать это дальше, не смогли развить наше преимущество. С таким соперником, как «Сочи», если ты отдаешь им мяч, то они этим прекрасно пользуются. Они показывали это и в прошлом, и в нынешнем сезоне. Здесь важно самокритично отнестись к этой ситуации. Мы заработали одно очко на очень сложно поле, этот матч получился очень непростым, здесь традиционно очень сложно играть. Тем не менее мы должны сосредоточиться на следующий играх, потому что матч был невероятно сложным. Матчи длятся 90 минут, а не 45», — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» с 33 очками идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.