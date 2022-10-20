Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:31

Абаскаль приехал на заседание КДК РФС

Артем Бухаев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и наставник ЦСКА Владимир Федотов приехали на заседание КДК РФС.

В четверг, 20 октября, комитет рассмотрит инцидент, произошедший во время матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) между специалистами.

После первого тайма между Абаскалем и Федотовым произошла стычка, в результате которой тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань. Россиянин сказал Абаскалю: «Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун». Сам испанец перед этим отправился в сторону скамейки красно-синих, активно жестикулируя и отмечая, что футболисты ЦСКА не стали соблюдать фэйр-плей в эпизоде с первым голом в ворота спартаковцев.

Начало заседания КДК РФС запланировано на 12.00. Комитет рассмотрит эпизод и вынесет решение относительно штрафных санкций к Федотову и Абаскалю.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
КДК
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Схватил за шею и ударил головой о стену». Великий велогонщик сел в тюрьму за абьюз
«Русский спас клуб и вывел его в АПЛ»: российский миллиардер покидает английский футбол
Колокольцев заявил о раскрываемости 99% убийств в России
Сын Трампа высмеял умение Зеленского просить деньги у Запада
Telegraph рассказала о ярости Макрона из-за действий Шольца
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Федотов — о конфликте с Абаскалем: «Буду ли я на КДК? Пока неясно»
Абаскаль посетит заседание КДК РФС по поводу стычки с Федотовым в дерби
Федотов объяснил критику Карраскаля во флеш-интервью и рассказал, что происходит с ним и с Мединой
Владимир Федотов высказался о тактике в дерби ЦСКА — «Спартак»
Федотов ответил, должен ли был Карасев показывать красные карточки Промесу, Соболеву и Ермакову
Федотов высказался о Пруцеве и их столкновении у бровки в дерби
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Динамо»
Лебеденко верит, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ по итогам сезона
Маслов — о дерби с ЦСКА: «Мы все-таки должны уметь переваривать эмоции»
Даса рассказал, хорошо ли игроки «Динамо» понимают требования Йокановича
Заболотный считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился очень интересным
Шильцов заявил, что хочет проявить себя в РПЛ после забитого мяча в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Лебеденко верит, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ по итогам сезона

Главный тренер ЦСКА Федотов прибыл на заседание КДК РФС