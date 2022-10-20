Абаскаль приехал на заседание КДК РФС

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и наставник ЦСКА Владимир Федотов приехали на заседание КДК РФС.

В четверг, 20 октября, комитет рассмотрит инцидент, произошедший во время матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) между специалистами.

После первого тайма между Абаскалем и Федотовым произошла стычка, в результате которой тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань. Россиянин сказал Абаскалю: «Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун». Сам испанец перед этим отправился в сторону скамейки красно-синих, активно жестикулируя и отмечая, что футболисты ЦСКА не стали соблюдать фэйр-плей в эпизоде с первым голом в ворота спартаковцев.

Начало заседания КДК РФС запланировано на 12.00. Комитет рассмотрит эпизод и вынесет решение относительно штрафных санкций к Федотову и Абаскалю.