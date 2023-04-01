Абаскаль: «У «Спартака» было много возможностей. «Ахмат» приехал за ничьей и добился ее»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Все просто — мы должны разозлиться. Нам не хватает злости. Мы можем создавать больше — но сегодня было 10 ударов по воротам, 10 уголовых. Вратарь соперника был признан лучшим игроком матча. Они приехали за ничьей и добились ее. Нужно разозлиться и добавить в агрессивности или понять, что это футбол. Если не прибавить в этих компонентах, то так и будет все в таких матчах.

И у нас было много возможностей... Но когда ты не забиваешь, ситуация может сложиться как угодно. Все помнят матч «Ливерпуль» — «Атлетико». И вот сегодня «Сочи» выиграл с двумя ударами в створ... Такое бывает. Мы понимаем это. Соперник приезжает к нам и сразу закрывается — ты играешь как будто против стены. Если не удается ее сразу пробить, то он закрывается все сильнее и сильнее.

— Неужели поражения в Оренбурге и других неудачно складывавшихся игр не хватило, чтобы разозлиться?

— Естественно, мы должны быть злее. Но сегодня не та ситуация, когда мы ничего не создали и не шли вперед. Это соперник не хотел идти вперед. Он только оборонялся. Такие матчи можно и проиграть. Когда игра складывается так, а у нас нет преимущества в дуэлях мы можем и проиграть. Я могу быть доволен концентрацией в обороне. Мы сохраняли ее для атаки на протяжении всех 90 минут.

Футболисты полностью отдаются на поле и дают свой максимум. Я первый, кто верит в них, потому что вижу, насколько они преданы делу, и как хотят победы. Но моменты случаютя разные. И сегодня они были не в нашу пользу. В первом тайме мы перехватывали мяч, получали шанс для быстрой атаки, но начинали делать передачи в финальной трети, замедляя темп. Что до подач, то они должны быть точны до миллиметра. Соперник обороняется числом. Их игроки высокие. Хлусевич, к примеру, пять раз входил в штрафную, но подать смог только раз. В этом нам тоже надо прибавлят.