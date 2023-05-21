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21 мая, 19:19

Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал о состоянии Мартинса

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 28-го тура с ЦСКА рассказал, почему полузащитник Михаил Игнатов был возвращен в состав московского клуба вместо Кристофера Мартинса.

— Почему вы вернули в состав Игнатова и оставили в запасе Мартинса?

— Всю неделю мы наигрывали Мартинса, но вчера он почувствовал боль. Он был включен в запас, у нас без Денисова и Пруцева были слоты в составе. В любом случае Игнатов бы играл. Вместо Зобнина. Мы точно не знали, сколько минут мог провести Роман. Но он показал большое желание, играл сердцем.

— Какова вероятность увидеть Мозеса в стартовом составе в двух оставшихся матча?

— Честно говоря, не знаю. Я постараюсь сделать все, чтобы подготовить его. Он вернулся после травмы, потом получил еще одну. Джикия также был заменен из-за травмы сегодня. Ему нужно время, чтобы набрать форму. Что касается Виктора, то, надеюсь, у него все позади, и он вернется в состав. В любом случае состав определяется в тренировочном процессе.

После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).

Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Кристофер Мартинс Перейра
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