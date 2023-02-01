Абаскаль: «Я был рад, что у судей нет возможности обратиться к ВАР в товарищеских матчах»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об особенностях ВАР на Winline Зимнем кубке РПЛ.
— На турнире будут возможности запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?
— Я хотел бы сказать по ВАР. У нас было 2 товарищеских матча на сборе — я был рад, что у судей нет возможности обратиться к ВАР. Они нормально общались друг с другом. Такой формат взаимодействия между арбитрами — это приятно. Потому что порой футбол теряет что-то в подобные моменты. Что до тайм-аутов, они есть в видах спорта, которые идут в закрытых помещениях. Там другая специфика. В баскетболе можно набирать по 100 очков. А в футболе очень высока цена гола, цена ошибки. И чем меньше пауз и задержек, тем лучше. Ну и листочки, которые выдаются во время игры футболистам, выходящим на замену. Если ты такое дашь, тут же сотни камер это снимет, все об этом узнают.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования