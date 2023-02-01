Абаскаль: «Я был рад, что у судей нет возможности обратиться к ВАР в товарищеских матчах»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об особенностях ВАР на Winline Зимнем кубке РПЛ.

— На турнире будут возможности запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

— Я хотел бы сказать по ВАР. У нас было 2 товарищеских матча на сборе — я был рад, что у судей нет возможности обратиться к ВАР. Они нормально общались друг с другом. Такой формат взаимодействия между арбитрами — это приятно. Потому что порой футбол теряет что-то в подобные моменты. Что до тайм-аутов, они есть в видах спорта, которые идут в закрытых помещениях. Там другая специфика. В баскетболе можно набирать по 100 очков. А в футболе очень высока цена гола, цена ошибки. И чем меньше пауз и задержек, тем лучше. Ну и листочки, которые выдаются во время игры футболистам, выходящим на замену. Если ты такое дашь, тут же сотни камер это снимет, все об этом узнают.