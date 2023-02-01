Абаскаль: «Очень важно играть с зарубежными командами, чтобы сравнивать свой уровень с их уровнем»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об отказе зарубежных клубов играть с российскими командами.

— Есть ли проблема в том, что не все зарубежные команды согласны играть с нашими?

— Очень важно играть с зарубежными командами, чтобы сравнивать свой уровень с их уровнем. В этом турнире тоже сильные соперники, и это будет хороший опыт для каждого из нас, тренеров. Я приведу пример с чемпионатом Швейцарии: там всего 10 команд, и сильно надоедает постоянно играть друг с другом. Сейчас у нас были матчи Кубка России в экспериментальном формате, и вот есть такая возможность.

— Готов ли «Спартак» ментально бороться за титул?

— Рассуждать об этом не стоит. Насколько я понимаю, это не совсем верно. Моя задача как тренера — поддерживать атмосферу в команде, внутренние правила, общение, которым мы будем следовать и до, и после матчей. Условно не слишком сильно радоваться победам и не слишком огорчаться поражениям. Психология выстраивается каждый день. После паузы будет непросто — она была очень длинной. Но если удастся сохранить атмосферу и улучшить за счет конкуренции, нам будет легче принимать сложные моменты. По чемпионату — все итоги будут подведены в конце сезона. У каждого будут возможности, и мы постараемся показать лучшие результаты.

Болгарский «Левски» отказался от товарищеского матча со «Спартаком» на зимних сборах в ОАЭ.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. Лидирует «Зенит» — 42 очка.