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РПЛ

Сегодня, 21:52

Абаскаль: «Чувствую ли я поддержку руководства «Спартака»? Конечно»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) рассказал, что игроки и руководство команды поддерживают его.

— Вы сейчас под большим давлением. И в этой ситуации вам нужна не только поддержка игроков, но и руководства. Чувствуете ли вы ее?

— Конечно, да. Чувствую эту поддержку. У нас команда сильно обновилась летом. Таких в чемпионате четыре-пять — те же «Динамо» и ЦСКА, к слову. И там тоже процессы идут непросто. Работа тренера оценивается не только по результатам, но и по процессу. Сегодня по прошествии всех этих матчей мы видим, что новички играют. Они внедрены в команду. Титулы не выигрываются в октябре. Вряд ли таблица будет такой, как сегодня, в мае. Но если результатов не будет — это футбол... Мы все это понимаем.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов находится восьмой строчке.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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