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2 ноября, 23:53

Станкович: «Сербское дерби с Николичем? Сегодня писалась страница московского дерби»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

— У вас с Марко Николичем сегодня было такое сербское дерби. Это придало игре особый колорит?

— Возможно, это можно рассмотреть и так, но сегодня это было, в первую очередь, московское дерби. Прекрасно, что есть такая связь, но наше с Марко прошлое в «Црвене Звезде» и «Партизане» — это именно прошлое. А сегодня писалась очередная страница истории «Спартака» и ЦСКА.

Напоследок я хочу выразить соболезнования семьям погибших в трагедии в Нови-Саде, унесшей жизни 14 человек. В такие моменты мы должны помнить, нельзя загадывать, что может случиться завтра. Хочу выразить всем поддержку и еще раз принести соболезнования.

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«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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