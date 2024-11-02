Станкович: «Сербское дерби с Николичем? Сегодня писалась страница московского дерби»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

— У вас с Марко Николичем сегодня было такое сербское дерби. Это придало игре особый колорит?

— Возможно, это можно рассмотреть и так, но сегодня это было, в первую очередь, московское дерби. Прекрасно, что есть такая связь, но наше с Марко прошлое в «Црвене Звезде» и «Партизане» — это именно прошлое. А сегодня писалась очередная страница истории «Спартака» и ЦСКА.

Напоследок я хочу выразить соболезнования семьям погибших в трагедии в Нови-Саде, унесшей жизни 14 человек. В такие моменты мы должны помнить, нельзя загадывать, что может случиться завтра. Хочу выразить всем поддержку и еще раз принести соболезнования.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.