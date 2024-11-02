Станкович: «Спартак» провел отличный матч и был на высоте все 90 минут»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

— Вы отлично знакомы с Николичем. Попытались ли чем-то удивить его сегодня?

— Да, знакомы мы давно, — сказал Станкович. — Но никаких сюрпризов сегодня делать ему не собирался.

— Первый гол — это наигранная комбинация? Расскажите о нем.

— Мы всегда работаем над деталями, какие-то корректировки от игры к игре есть, каждый соперник ведь разный. Но сегодня ребята провели отличный матч — просто были на высоте все 90 минут. Горжусь ими. Нечего даже добавить к тому, что они показали на поле.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.