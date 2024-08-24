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Станкович – о матче с «Зенитом»: «Мы были готовы к выходу Педро и Вендела»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ ответил на вопрос о выходе на поле полузащитников соперников Вендела и Педро.

— Поверили ли мы в то, что у «Зенита» не будут играть Вендел и Педро? Мы готовились, рассчитывая увидеть лучший «Зенит», который только возможен. Мы смотрели не на имена, а на стратегию. Когда мы увидели их стартовый состав, то отреагировали совершенно спокойно. Мы к этому и готовились.

Когда анализируется игра больших команд, всегда идет подготовка как с игроками, участие которых под вопросом, так и без них. У «Зенита» около 20 футболистов, которые могут выйти на поле, мы готовились не к именам, а к «Зениту» в целом. Так что мы были готовы к выходу Педро и Вендела, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Акрон».

Деян Станкович
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Педро (Зенит)
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