25 октября, 16:40
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил замены полузащитников Эсекьеля Барко и Маркиньоса в матче 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).
— С чем были связаны замены Барко и Маркиньоса? Как их здоровье, или вы были так сильно недовольны первым таймом?
— Слава богу, с ними все хорошо. Это тренерское решение — нам нужна была победа. Никакой драмы. Того, что я увидел в первом тайме, было недостаточно, чтобы взять три очка.
— Вы сегодня совсем без эмоций, а в Махачкале были очень довольны.
— Давайте говорить о футболе. Оставьте мои эмоции. То это не так, то другое... Я с ними справлюсь. Если у вас есть вопросы о футболе, задавайте.
— Кристофер Ву второй матч проводит очень уверенно. Каковы его шансы остаться в составе после возвращения Джику?
— На мой взгляд, он сегодня был лучшим на поле. Если не ошибаюсь, он выиграл все единоборства. Был момент, когда один против двух соперников выиграл даже. Вышел с предельным настроем и концентрацией. Сделал свою работу, ничего не выдумывая.
«Спартак» с 22 очками остается на шестом месте в РПЛ. Следующий матч в чемпионате России красно-белые проведут 2 ноября против «Краснодара».
Gordon
Про Ву по делу. А про замены... 2/3 1 тайма владели мячом, доходили до штрафной, не хватало только последнего паса. И взять да поменять ключевых игроков...
25.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Много нарушений правил у Ву. Дрлго без карточек не протянет..
25.10.2025
Эрик Стейн
Давайте говорить о футболе-так футбола нет, команда воосновном выигрывает за счет мастерства отдельных игроков, а не потому что есть осмысленная игра
25.10.2025