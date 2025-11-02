Видео
2 ноября, 19:26

Станкович не видит проблемы в инциденте с разбитым стеклом автобуса «Спартака»

Алина Савинова

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал инцидент с разбитым стеклом автобуса команды перед матчем 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Ранее в пресс-службе красно-белых заявили, что неизвестные разбили стекло автобуса «Спартака», на котором команда добиралась до арены «быков». Никто из футболистов не пострадал.

«Я никакой проблемы не вижу. Может быть, камешек или что-то еще попало в стекло, действительно оно разбилось. Когда такие большие матчи, такие эмоции, всякое может быть. В моей карьере были разные случаи подобного рода», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Игра «Спартака» и «Краснодара» пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

5

  • rac135

    Для краснодарских фанатов (то бишь трусливых бандитов) это типично - нагадить и сбежать) Это у них в крови( Думаю, что руководство РФС и края их наградят)

    02.11.2025

  • rac135

    Может быть, у него и дурнаяч башка, но у грузин подлая и трусливаая душонка. Вспомни, как эти грузинские мрази в 1988 г. вырезали 190 российских миротворцев, а потом, обсравшись бежали быстрее лани. Позор грузинам!

    02.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Мож он сам башкой своей дурной и пробил? Деградант. Сейчас опять орёт чего-то весь тайм.

    02.11.2025

  • За спорт!

    Прощай, Деян.

    02.11.2025

    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
