Станкович не видит проблемы в инциденте с разбитым стеклом автобуса «Спартака»

2 ноября, 19:26
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал инцидент с разбитым стеклом автобуса команды перед матчем 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
Ранее в пресс-службе красно-белых заявили, что неизвестные разбили стекло автобуса «Спартака», на котором команда добиралась до арены «быков». Никто из футболистов не пострадал.
«Я никакой проблемы не вижу. Может быть, камешек или что-то еще попало в стекло, действительно оно разбилось. Когда такие большие матчи, такие эмоции, всякое может быть. В моей карьере были разные случаи подобного рода», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».
Игра «Спартака» и «Краснодара» пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
rac135
Для краснодарских фанатов (то бишь трусливых бандитов) это типично - нагадить и сбежать) Это у них в крови( Думаю, что руководство РФС и края их наградят)
02.11.2025
rac135
Может быть, у него и дурнаяч башка, но у грузин подлая и трусливаая душонка. Вспомни, как эти грузинские мрази в 1988 г. вырезали 190 российских миротворцев, а потом, обсравшись бежали быстрее лани. Позор грузинам!
02.11.2025
Симон Вирсаладзе
Мож он сам башкой своей дурной и пробил? Деградант. Сейчас опять орёт чего-то весь тайм.
02.11.2025
За спорт!
Прощай, Деян.
02.11.2025