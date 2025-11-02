Станкович не видит проблемы в инциденте с разбитым стеклом автобуса «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал инцидент с разбитым стеклом автобуса команды перед матчем 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Ранее в пресс-службе красно-белых заявили, что неизвестные разбили стекло автобуса «Спартака», на котором команда добиралась до арены «быков». Никто из футболистов не пострадал.

«Я никакой проблемы не вижу. Может быть, камешек или что-то еще попало в стекло, действительно оно разбилось. Когда такие большие матчи, такие эмоции, всякое может быть. В моей карьере были разные случаи подобного рода», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Игра «Спартака» и «Краснодара» пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.