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Сегодня, 23:05

Станкович: «Выжимаю максимум из имеющегося состава «Спартака»? В этом и есть секрет профессии тренера»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о работе с нынешним составом московской команды.

— Не кажется ли вам, что из имеющегося состава вы выжимаете максимум?

— Я считаю, что это нормально. В этом и есть секрет профессии тренера, чтобы находить решения, правильно расставлять футболистов, правильно мотивировать, будить в них львов. Все делается постепенно до того момента, пока вся раздевалка не дышит как один организм, пока она не является единым телом.

В воскресенье, 1 декабря, «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» (3:0) в матче 17-го тура РПЛ. Красно-белые одержали пятую победу подряд в чемпионате России и с 34 очками поднялись на третье место в турнирной таблице.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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