2 ноября, 22:18

Станкович — о разбитом стекле автобуса «Спартака»: «На аренах в других странах бывают вещи гораздо серьезнее»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ заявил, что не хотел бы поднимать тему с разбитым стеклом автобуса команды, на котором красно-белые добирались до арены «быков».

Незадолго до игры в пресс-службе «Спартака» сообщили, что на автобус «Спартака» напали неизвестные и разбили стекло. Никто из футболистов не пострадал.

— Что случилось с автобусом по дороге на матч? Много разговоров вокруг, но нет конкретики.

— Ничего особого не случилось, поверьте мне. В других странах на других аренах бывают вещи гораздо серьезнее. Какой-то камешек попал в стекло, разбил его. Не хотел бы поднимать эту тему. Нас тут прекрасно встретили, отличный стадион, возможно, лучший в России. Я здесь себя чувствую в полной безопасности, поэтому никаких проблем.

В воскресенье, 2 ноября, «Спартак» на выезде уступил «Краснодару» со счетом 1:2. Московская команда с 22 очками занимает шестое место в таблице РПЛ.

