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Сегодня, 17:12

Станкович — о Дуарте в матче с «Пари НН»: «Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, я это сделаю»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру защитника команды Алексиса Дуарте в матче 13-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

— Дуарте вышел на замену, и с него началась атака на второй гол. Оцените его игру. Почему снова номинальный центральный защитник играет справа?

— Лично для меня намного важнее,что Тео Бонгонда сегодня забил, прервав 13-матчевую безголевую серию. Но если говорить об Алексисе, все было ради команды и результата. Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, я это сделаю.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России красно-белые 2 ноября сыграют против ЦСКА.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Алексис Дуарте

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