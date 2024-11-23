Станкович — после крупной победы над «Локомотивом»: «Поражение в первом круге было очень болезненным, ребята это помнили»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча против «Локомотива» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

В первом круге красно-белые уступили железнодорожникам (1:3) в матче 10-го тура РПЛ.

«Поражение от «Локомотива» в первом круге было для нас уроком. Оно было очень болезненным, ребята осознавали это, помнили. Прошедшая неделя прошла хорошо и продуктивно. Мы старались поднимать уровень ответственности, агрессивности. Ребята на поле были великолепны. Сейчас нужно скромно работать без лишних разговоров.

Сегодня не тот день, когда мы будем думать о проблемах. Мы хотим порадоваться все вместе. Проблемы — после. Сегодня мы радуемся», — сказал Станкович.

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».