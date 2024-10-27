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Сегодня, 17:05

Станкович — о победе над «Пари НН»: «Все, что готовили и нарабатывали, реализовали»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

— В начале игры «Спартак» почти не прессинговал соперника. С чем это связано? Показалось, что именно после того, как прессинг включился, «Спартак» и забил свои голы.

— Не соглашусь. На мой взгляд, мы как раз в первом тайме владели мячом процентов 60 времени, а во втором уже в какой-то степени отдали мяч сопернику. В любом случае, нам нужно искать баланс в этом отношении. Когда мы проигрываем — мы плохие. Когда побеждаем — тоже находятся какие-то слабые места. Сегодня я все вижу четко: ребята молодцы, комплименты в их адрес. Все, что мы готовили и нарабатывали, реализовали сегодня. Едем домой с добытыми тремя очками.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России красно-белые 2 ноября сыграют против ЦСКА.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонда и&nbsp;защитник &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Свен Шоштарич Карич в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ. 27&nbsp;октября 2024 года. Победу «Спартаку» в Нижнем принесли первый гол Бонгонды и дикая ошибка вратаря соперника. Станкович вернулся к привычным настройкам

Деян Станкович
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)

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