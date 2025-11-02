Видео
2 ноября, 22:10

Станкович о поражении «Спартака»: «Сегодня «Краснодар» был на высоте — отдаю должное сопернику»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Какой был план на игру? Как оцените его выполнение командой?

— Можно готовить какой угодно план на игру. На поле выходят футболисты — и именно они стараются его реализовать. Сегодня «Краснодар» был на высоте — отдаю должное команде соперника, которая провела очень боевой матч. Она практически не рисковала. В первом тайме «Краснодар» забирал подбор, поэтому нам не удалось реализовать то, что мы готовили. Соперник нам этого не позволил. Во втором тайме получалось больше, но второй пропущенный мяч обескуражил команду. Если бы счет подольше оставался 0:1, возможно, у нас были бы шансы. Но, повторюсь, сегодня отдаю должное команде соперника — она провела очень хороший матч.

— Исходя из ваших слов, это не «Спартак» проиграл сегодня, а «Краснодар» выиграл.

— Конечно: 2:1 в пользу «Краснодара»... Счет на табло. С победой хозяев.

— Почему Мартинс, а не Маркиньос вышел в стартовом составе?

— На протяжении последних пары месяцев и у Мартинса, и у Маркиньоса были проблемы со здоровьем. Перед каждым матчем мы оцениваем их состояние и принимаем решение, исходя из лучшей готовности кого-то из них. Это ни в коем случае не отговорки. Я не умаляю заслуг «Краснодара». Перед сегодняшним матчем я посчитал, что Крис готов лучше. Мы хотели начинать атаки 3+2 и иметь 5 футболистов впереди, правильно заполнять пространство, полуфланги... Но есть еще и соперник, который не позволял это делать. На решение по составу влияет множество факторов, в том числе — состояние игроков. У нас немало проблем со здоровьем у ребят. Не все готовы на сегодняшний день играть в больших матчах. К сожалению, наш план сегодня не сработал. Возможно, не подари мы сопернику второй гол, все сложилось бы иначе. Но несмотря на отсутствие ряда игроков обороны, сегодня наши парни — и Ву, и Литвинов, и Денисов — проявили свои лучшие качества.

— Как оцените игру Ву? Показалось, что Кордобе он проиграл вчистую.

— Он провел очень хороший матч против очень сильного нападающего.

— Как скоро ждать в составе Джику?

— Он продолжает восстановление. Сегодня точно был не готов сыграть. Когда вернется, увидим — впереди у нас Кубок, а потом очередной матч чемпионата.

«Краснодар» благодаря победе вернулся на первое место в таблице РПЛ с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Ву и нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ 2&nbsp;ноября.Огненная концовка в Краснодаре: Кордобу и Дугласа Аугусто удалили, а Максименко едва не забил. Но «Краснодар» был сильнее «Спартака»
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак

11

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Милый, бакинская охранка у тебя на хвосте. Ныряй в ближайший люк бакинской канашки и по туннелям уходи в Каспий вплавь, а там до Дербента на спине доплывёшь!

    04.11.2025

  • Каспийский берег

    Уходить или входить? Через чей черный вход войти? Твой?!

    04.11.2025

  • Каспийский берег

    А какая разница?!

    04.11.2025

  • Бен Ричардс

    Денисов, Литвинов и Умяров в каждом матче проявляют какие-то свои лучшие качества, заметные только одному человеку, по ошибке нанятому в качестве главного тренера. Хотелось бы их лучшие качества тоже увидеть, но они их тщательно скрывают. Барко, когда приехал год назад, был на голову выше всех в "Спартаке", в скорости, технике, точности - игроком из другой лиги. Через год пропали скорость, обводка, исполнение стандартов, чудовищно передерживает мяч и замедляет игру, начал косячить не меньше, чем Умяров, Литвинов и Денисов. Второй гол "Краснодара" - его работа. Ему не за голову надо хвататься после чудовищного голевого привоза на свои ворота, а играть нормально, как раньше, или сваливать скорее, куда он там хочет.

    03.11.2025

  • igorlvov

    Так он же Болгарин :))

    03.11.2025

  • igorlvov

    Придурок! Нельзя тут матом ругаться! Я бы прокомментировал твои высеры туша истеричная - от сердца и от души! Когда ж ты свалишь то уже! Просто достал всех! ТРЕНЕР хренов!

    03.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Очень хочется чтобы Деян тренеровал Спартак ещё 10 лет!

    02.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Каспий, за тобой слежка. Уходи через чёрный ход!

    02.11.2025

  • Каспийский берег

    Иди уже в зад, психованный ромал

    02.11.2025

  • hattabych

    Достойные ответы.

    02.11.2025

  • James Gang

    Когда же ты свалишь из "Спартака", родной?

    02.11.2025

