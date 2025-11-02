Станкович о поражении «Спартака»: «Сегодня «Краснодар» был на высоте — отдаю должное сопернику»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Какой был план на игру? Как оцените его выполнение командой?

— Можно готовить какой угодно план на игру. На поле выходят футболисты — и именно они стараются его реализовать. Сегодня «Краснодар» был на высоте — отдаю должное команде соперника, которая провела очень боевой матч. Она практически не рисковала. В первом тайме «Краснодар» забирал подбор, поэтому нам не удалось реализовать то, что мы готовили. Соперник нам этого не позволил. Во втором тайме получалось больше, но второй пропущенный мяч обескуражил команду. Если бы счет подольше оставался 0:1, возможно, у нас были бы шансы. Но, повторюсь, сегодня отдаю должное команде соперника — она провела очень хороший матч.

— Исходя из ваших слов, это не «Спартак» проиграл сегодня, а «Краснодар» выиграл.

— Конечно: 2:1 в пользу «Краснодара»... Счет на табло. С победой хозяев.

— Почему Мартинс, а не Маркиньос вышел в стартовом составе?

— На протяжении последних пары месяцев и у Мартинса, и у Маркиньоса были проблемы со здоровьем. Перед каждым матчем мы оцениваем их состояние и принимаем решение, исходя из лучшей готовности кого-то из них. Это ни в коем случае не отговорки. Я не умаляю заслуг «Краснодара». Перед сегодняшним матчем я посчитал, что Крис готов лучше. Мы хотели начинать атаки 3+2 и иметь 5 футболистов впереди, правильно заполнять пространство, полуфланги... Но есть еще и соперник, который не позволял это делать. На решение по составу влияет множество факторов, в том числе — состояние игроков. У нас немало проблем со здоровьем у ребят. Не все готовы на сегодняшний день играть в больших матчах. К сожалению, наш план сегодня не сработал. Возможно, не подари мы сопернику второй гол, все сложилось бы иначе. Но несмотря на отсутствие ряда игроков обороны, сегодня наши парни — и Ву, и Литвинов, и Денисов — проявили свои лучшие качества.

— Как оцените игру Ву? Показалось, что Кордобе он проиграл вчистую.

— Он провел очень хороший матч против очень сильного нападающего.

— Как скоро ждать в составе Джику?

— Он продолжает восстановление. Сегодня точно был не готов сыграть. Когда вернется, увидим — впереди у нас Кубок, а потом очередной матч чемпионата.

«Краснодар» благодаря победе вернулся на первое место в таблице РПЛ с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.