Станкович: «В первом круге «Спартак» проиграл «Краснодару» заслуженно. Сегодня мы показали желание и волю к победе»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, повлияло ли поражение от «Краснодара» в первом круге на настрой команды к матчу с «быками» в 17-м туре РПЛ.

В воскресенье, 1 декабря, красно-белые на выезде разгромили черно-зеленых со счетом 3:0.

— Поражение в первом круге повлияло на настрой?

— Нет. Это абсолютно два разных матча. Считаю, что в первом круге мы проиграли заслуженно и это стало для нас важным уроком. Сегодня отдельная история. Мы показали желание и волю к победе. Поэтому победа заслуженная.

— С чем вы связываете рост результативности Угальде?

— Мы всегда знали, что это хороший нападающий! Ему просто нужно было найти себя. Вопрос не только в тренировках. Игрока нужно мотивировать: сказать что-то, где-то обнять, дать ему уверенность в себе. Сегодня это важный и очень сильный игрок для «Спартака».

Красно-белые одержали пятую победу подряд в РПЛ. Команда Деяна Станковича с 34 очками поднялась на третье место в турнирной таблице.