Главный тренер «Спартака» Станкович: «Я люблю работать под давлением»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, каково ему работается в большом клубе под давлением.

— Ненад Сакич (помощник Станковича — Прим. «СЭ») после кубкового матча с «Динамо» сказал, что команда вышла из кризиса благодаря победе. Достаточно ли «Спартаку» прочности по игре? Не будет ли снова кризиса?

— Надеюсь, этого не повторится. Всегда в большом клубе после потери очков есть огромное давление. Я принял ничью в Махачкале, но гол в дерби с московским «Динамо» повлиял на следующий матч. Но из таких ситуаций надо выходить. Я люблю давление, работать под давлением.

В 11-м туре РПЛ «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3:0 и вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.