Абаскаль: «На мой взгляд, «Зенит» еще в этом сезоне сам не понимает, как будет играть»

Главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

«Мы за последние 20 дней провели 6 матчей. Мы многое увидели и решения по составу основаны исключительно на том, чего мы хотим в этом матче. Не было ли у меня желания отзеркалить схему «Зенита»? Мы добивались успеха с «Зенитом» играя в три центральных защитника и здесь дома, и играли вничью в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, «Зенит» еще в этом сезоне сам не понимает, как будет играть, в четыре защитника или в три центральных. Поэтому может наша реакция по ходу игры будет такой, но сегодня мы решили играть так.

Я не могу сказать, что сейчас лучший момент для победы над «Зенитом», но я могу сказать однозначно, что за эти 14 месяцев, когда мы заезжали сегодня на стадион была лучшая атмосфера. Было очень много людей. У меня были мурашки по телу. Мы сделаем все, чтобы отплатить нашим болельщикам», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.