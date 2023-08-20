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РПЛ

Сегодня, 18:45

Абаскаль: «На мой взгляд, «Зенит» еще в этом сезоне сам не понимает, как будет играть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

«Мы за последние 20 дней провели 6 матчей. Мы многое увидели и решения по составу основаны исключительно на том, чего мы хотим в этом матче. Не было ли у меня желания отзеркалить схему «Зенита»? Мы добивались успеха с «Зенитом» играя в три центральных защитника и здесь дома, и играли вничью в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, «Зенит» еще в этом сезоне сам не понимает, как будет играть, в четыре защитника или в три центральных. Поэтому может наша реакция по ходу игры будет такой, но сегодня мы решили играть так.

Я не могу сказать, что сейчас лучший момент для победы над «Зенитом», но я могу сказать однозначно, что за эти 14 месяцев, когда мы заезжали сегодня на стадион была лучшая атмосфера. Было очень много людей. У меня были мурашки по телу. Мы сделаем все, чтобы отплатить нашим болельщикам», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

 

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
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8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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Рубин – Кр. Советов
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Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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