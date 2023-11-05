Абаскаль: «Ничья с «Локомотивом» на тоненького. Игра была под контролем «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Ничья на тоненькую. Особенно после того, что я видел в первом тайме. Игра была абсолютно под нашим контролем. Порой нам не хватало решительности. После этого произошло удаление и нам нужно было контролироваться игру. Команда хорошо справлялась. Ребята молодцы. Жаль, что мы пропустили этот гол. Я не видел команду, которая играет лучше в меньшинстве. Мы создавали хорошие моменты. Команда играла самоотверженно и компактно. Качества и характер, которые «Спартак» показал, необходимы в сложные моменты. Я горд тем, что мы показали с точки зрения характера. Такие матчи дают возможность расти. Ребята показали причастность к единому целому. Горжусь этим», — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» с 21 очком занимает пятое место в РПЛ. «Локомотив» (21 очко) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет шестым.