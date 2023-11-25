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РПЛ

Сегодня, 22:45

Абаскаль — о снежном матче с «Балтикой»: «Теперь я увидел, что такое футбол в России»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Балтикой» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ. Игра в Калининграде проходила при сильном снегопаде.

— Теперь я увидел, что такое футбол в России. Сегодня я горд за ребят. Горд за то, как они сражались на каждом участке поля. Перед матчем я спросил у стаффа, каково состояние поля. Мне сказали — прекрасное. Но когда мы вышли, оно все было белое. Ребята работали и добились этой победы. Поздравляю! Двигаемся дальше.

— «Спартак» забивал, когда вы снимали куртку. Это магия?

— С «Ростовом» было то же самое. Может быть, сделаю в следующий раз так же.

— Сегодняшний матч для вас самый запоминающийся матч в России с точки зрения атмосферы?

— Однозначно, это так. Сегодняшний матч запомнится мне надолго. Даже когда он закончился, я чувствовал эти эмоции. Я из города, в котором в августе горят ноги — температура около 45 градусов, может чувствоваться и 50. Здесь я пережил два экстремальных момента в обе стороны. Это большой опыт, такие моменты нужно пережить. Отмечу, что на протяжении всей игры я чувствовал поддержку наших болельщиков. Даже когда я не видел футболистов на расстоянии 25 метро передо мной, я слышал поддержку наших болельщиков.

— Чего вы ожидали от матча? Какие коррективы внесли вы в паузе, когда чистили поле?

— На игровой установке мы показали ребятам план на игру и сделали поправку на погодные условия. Если они не будут позволят нам осуществлять наш план, значит, мы должны будем биться как настоящая семья. Ребята сегодня сделали именно это на поле. Во время матча я попросил ребят играть попроще.

— Приходилось ли вам ранее видеть, как играют на таком снегу вживую? Вы большую часть матча провели раздетым — это на удачу?

— Мне приходит в голову матчи ЛЧ и ЛЕ, в которых европейские команды в феврале играют с российскими. Они нередко спотыкались на этом пути. Что касается моего поведения, то во время матча у меня 45 градусов внутри. Мотивация в голове помогает не замечать холода.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 3 декабря команда на выезде сыграет с «Ахматом».

РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
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