Абаскаль: «В первые 15 минут мы получили две желтые карточки, что сказалось на футболистах в моральном плане»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил эмоции игроков в первом тайме матча с ЦСКА (2:2).

— Экономии сил не было. В футболе так не бывает. Так это не работает. Нужно понимать, что за первые 15 минут мы получили две желтые карточки, что сказалось на футболистах в моральном плане. Они не могут продолжать играть так же, несмотря на их опыт. Было три эпизода: момент с пропущенным голом и карточки. Все в совокупности привело к необходимости во времени переварить это.

У нас молодая команда. Для них этот матч был тестом на зрелость. В таких обстоятельствах они себя чувствуют ограничено. Команда прогрессирует, извлекает урок. На второй тайм ты выходишь после разговора тет-а-тет, успокоившись.

Дерби — это всегда особенная история. Это матч совершенно другой. Готовясь к матчу — ты ощущаешь это. Это всегда отдельная история. Я благодарю болельщиков, которые всегда нас поддерживают. Были моменты, которые меня удивили по ходу этого матча, но я бы не хотел говорить о них, — сказал Абаскаль.