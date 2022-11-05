Абаскаль раскритиковал игру «Спартака» в матче против «Сочи»

Сегодня, 16:45
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру команды в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).
— Как я могу прокомментировать технический брак. Эти футболисты в частности не допускают обычно таких ошибок. Так бывает в футболе. Иногда плохо входишь в игру, бывают какие-то другие факторы: или нервничаешь, или из-за того что мяч находится у соперника дольше, чем обычно. Здесь не нужно делать серьезных выводов на этот счет. Но, конечно, нам нужно выходить на поле с большей решимостью.
— Не считаете, что второй тайм «Спартака» — худший тайм при вас в качестве главного тренера? Что случилось сегодня?
— Именно так я и считаю. Это худшие 45 минут.
— С чем вы это связываете по мотивации игроков. У вас нет ощущения, что команда, забив быстрый гол, потом просто бросила играть?
— Так бывает, когда мяч у соперника или ты отдаешь мяч сопернику. Конечно, это может случаться. Здесь нужно понимать, что мы играли, мягко говоря, против не самой слабой команды. А если говорить исключительно про технику, то она одна из лучших.
— Обсуждается сейчас момент, когда Соболев мог получить вторую желтую карточку и удаление. Были ли у вас опасения, что так и произойдет?
— Нет, не боялся этого.
— Можно ли говорить о том, что «Спартак» сейчас переживает спад в игре, и это очко — даже очень хорошо на выезде? Или наоборот «Спартак» в форме и вы потеряли два очка?
— В целом вы правильно рассуждаете именно в таком ключе. Здесь дело в том, что у нас было пять моментов и когда ты реализуешь только один, матч остается открытым. Конечно, мы не должны были пропускать такой год и допускать, чтобы нападающий соперника был один около нашей вратарской зоны, в 5 метрах от ворот. За эти годы «Сочи» показал, что это очень сильная команда. Играть с ними невероятно сложно, поэтому нужно было снимать все вопросы раньше, но мы этого не сделали. Сегодня — ничья, но это очко считаю позитивным.
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