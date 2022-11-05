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Сегодня, 16:45

Абаскаль раскритиковал игру «Спартака» в матче против «Сочи»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру команды в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

— Как я могу прокомментировать технический брак. Эти футболисты в частности не допускают обычно таких ошибок. Так бывает в футболе. Иногда плохо входишь в игру, бывают какие-то другие факторы: или нервничаешь, или из-за того что мяч находится у соперника дольше, чем обычно. Здесь не нужно делать серьезных выводов на этот счет. Но, конечно, нам нужно выходить на поле с большей решимостью.

— Не считаете, что второй тайм «Спартака» — худший тайм при вас в качестве главного тренера? Что случилось сегодня?

— Именно так я и считаю. Это худшие 45 минут.

— С чем вы это связываете по мотивации игроков. У вас нет ощущения, что команда, забив быстрый гол, потом просто бросила играть?

— Так бывает, когда мяч у соперника или ты отдаешь мяч сопернику. Конечно, это может случаться. Здесь нужно понимать, что мы играли, мягко говоря, против не самой слабой команды. А если говорить исключительно про технику, то она одна из лучших.

— Обсуждается сейчас момент, когда Соболев мог получить вторую желтую карточку и удаление. Были ли у вас опасения, что так и произойдет?

— Нет, не боялся этого.

— Можно ли говорить о том, что «Спартак» сейчас переживает спад в игре, и это очко — даже очень хорошо на выезде? Или наоборот «Спартак» в форме и вы потеряли два очка?

— В целом вы правильно рассуждаете именно в таком ключе. Здесь дело в том, что у нас было пять моментов и когда ты реализуешь только один, матч остается открытым. Конечно, мы не должны были пропускать такой год и допускать, чтобы нападающий соперника был один около нашей вратарской зоны, в 5 метрах от ворот. За эти годы «Сочи» показал, что это очень сильная команда. Играть с ними невероятно сложно, поэтому нужно было снимать все вопросы раньше, но мы этого не сделали. Сегодня — ничья, но это очко считаю позитивным.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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