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Сегодня, 22:27

Абаскаль о реализации «Спартака»: «Был бы глупцом, если бы не отрабатывали это на тренировках»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о решении проблемы с реализацией моментов команды.

«Проблема с реализацией? Если мы возьмем начало сезона, мы немало забивали. У нас были голы. Здесь вопрос не в том, как работать над завершением на тренировках. Я был бы глупцом, если бы мы не отрабатывали это на тренировках. Моменты у нас были, у Квинси, у Соболева — это самое главное. Нужно было ударить, но этого финального действия не хватало. Я уже приводил в пример матч Лиги чемпионов «Атлетико» против «Ливерпуля», где счет был 1:19 по ударам. Такое в футболе бывает. Мы должны работать над заходом в штрафную площадь, созданием моментов. Нет повода для сильного беспокойства, но на это стоит обратить внимание. Вопрос в том, чтобы сломать стену психологическую — стать решительнее, раньше бить, делать более точную передачу», — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» идет на 12-й позиции (6 очков).

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
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ЦСКА – Кр. Советов
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16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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