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РПЛ

2 сентября, 22:57

Абаскаль: «Нельзя делать глупые и простые ошибки, даря сопернику пенальти»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Конечно, мы не ожидали такого поражения. Первый тайм был очень равным. Ни одна из команд не имела большого преимущества, — начал Абаскаль. — Мы не давали сопернику пространства и не позволяли создавать моменты. Пусть и сами подарили ему гол. Там был вброс мяча из аута: два наших игрока против одного фтуболиста соперника. Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и позволять бить».

Также Абаскаль отметил, что во время паузы в чемпионате проанализирует все ошибки.

«Во втором тайме игра поменялась. Мы прижали соперника к воротам, владели инициативой. У «Краснодара» был один момент в контратаке, когда нас выручил Селихов. Тем не менее, игра была не решена, мы имели моменты, как Соболев, к примеру, или Квинси, Хесус, Миша. И в таких ситуациях нельзя делать глупые и простые ошибки, даря сопернику пенальти. Пенальти убил нас сегодня. Как главный тренер я несу ответственность за результат. Сегодня мы не были хорошо, поому что если ты хорош, ты получаешь нужный исход. А нам этого сделать не удалось. Проанализируем каждую отдельную ошибку во время паузы на сборные. Поработаем и, уверен, станем лучше», — сказал Абаскаль журналистам.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Селихов нарушает правила. «Краснодар» — «Спартак»: пенальти в ворота гостей назначен правильно. Но его выполняли очень долго

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
62
55
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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