Абаскаль: «Нельзя делать глупые и простые ошибки, даря сопернику пенальти»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Конечно, мы не ожидали такого поражения. Первый тайм был очень равным. Ни одна из команд не имела большого преимущества, — начал Абаскаль. — Мы не давали сопернику пространства и не позволяли создавать моменты. Пусть и сами подарили ему гол. Там был вброс мяча из аута: два наших игрока против одного фтуболиста соперника. Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и позволять бить».

Также Абаскаль отметил, что во время паузы в чемпионате проанализирует все ошибки.

«Во втором тайме игра поменялась. Мы прижали соперника к воротам, владели инициативой. У «Краснодара» был один момент в контратаке, когда нас выручил Селихов. Тем не менее, игра была не решена, мы имели моменты, как Соболев, к примеру, или Квинси, Хесус, Миша. И в таких ситуациях нельзя делать глупые и простые ошибки, даря сопернику пенальти. Пенальти убил нас сегодня. Как главный тренер я несу ответственность за результат. Сегодня мы не были хорошо, поому что если ты хорош, ты получаешь нужный исход. А нам этого сделать не удалось. Проанализируем каждую отдельную ошибку во время паузы на сборные. Поработаем и, уверен, станем лучше», — сказал Абаскаль журналистам.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).