Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

30 марта, 22:09

Абаскаль прокомментировал фол на Зиньковском

Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал фол на полузащитнике команды Антоне Зиньковском в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Защитник екатеринбуржцев Денис Кулаков наступил Зиньковскому на ногу на линии штрафной площади.

— Фол на Зиньковском, почему не был назначен пенальти?

— То, что я видел, казалось это было в штрафной, нога была на линии. В таком случае должен был быть назначен 11-метровый удар. Но это не мое дело решать, это то, что я видел. Но в случае, если это был пенальти, тогда это будет несправедливо.

Денис Кулаков и&nbsp;Антон Зиньковский. «Спартак»: ноль голов в трех весенних матчах РПЛ. Но где пенальти за фол на Зиньковском?

Ранее Зиньковский заявил, что судья Владимир Москалев правильно не назначил пенальти за фол на нем.

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

Софья Грецкая

Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
8
Обсудить
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
РПЛ: «Спартак» и «Урал» сыграли вничью, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура
«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ
«Факел» — «Оренбург»: судья Буланов застрял в центре поля — воронежцы забили гол
«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
«Рубин» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Булыкин объяснил, почему «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ещенко: «Соглашусь с тем, что сегодня была игра не уровня «Спартака»

Зарема — о словах Абаскаля про Бога: «Так Жданова и Матыцина еще никто не называл»