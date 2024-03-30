Абаскаль прокомментировал фол на Зиньковском

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал фол на полузащитнике команды Антоне Зиньковском в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Защитник екатеринбуржцев Денис Кулаков наступил Зиньковскому на ногу на линии штрафной площади.

— Фол на Зиньковском, почему не был назначен пенальти?

— То, что я видел, казалось это было в штрафной, нога была на линии. В таком случае должен был быть назначен 11-метровый удар. Но это не мое дело решать, это то, что я видел. Но в случае, если это был пенальти, тогда это будет несправедливо.

Ранее Зиньковский заявил, что судья Владимир Москалев правильно не назначил пенальти за фол на нем.

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

Софья Грецкая