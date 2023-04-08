Абаскаль о ничьей с «Динамо»: «Я разозлен. Мы хотим победы, но чего-то не хватает»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью с «Динамо» (3:3) в матче 22-го тура РПЛ.

— Я разозлен. Нам не повезло, — начал Абаскаль. — Этот результат не заслуженный. В таких эпизодах, как сегодня, когда вроде все и хорошо, происходят три момента, когда соперник, не нанося даже удара, забивает голы. Мы должны разозлиться. Сегодня ничья, но мы заслуживали победу.

— Понимает ли команда, что ей сегодня не повезло? И понимает, что ей нужно прибавить в обороне?

— Первый вопрос — команда прекрасно все понимает. У нас есть злость. Мы хотим победы, но нам чего-то не хватает. Мы самокритичны, но понимаем те вещи, которые делаем хорошо. Что касается второго вопроса, по игре в обороне, адресую вам вопрос, сколько «Динамо» нанесло нам ударов по воротам?

— 10 ударов, 4 в створ.

— Из четырех — первый автогол, второй и третий. Я прекрасно понимаю ваш вопрос, но что я могу сказать, что команда забивает, даже не нанося удары? Давайте не будем ворошить прошлое. Надо эту тенденцию сломать, чтобы сопернику надо было бить в створ 10 ударов, чтобы забить. Если говорить об игре в обороне, мы не та команда, которая много позволяет. Когда мы позволяем, происходит то, что произошло сегодня.

— Чья это ничья?

— Мы забили 6 голов. Исходя из того, что мы сделали, это очко больше наше. Сегодня было на тоненького, но недостаточно просто заслуживать победу. Мы должны сделать еще больше.