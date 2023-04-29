Абаскаль: «Если бы мы проиграли «Ростову» — это было бы нечестно»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

— Нельзя было проигрывать в такой ситуации в таком матче. Мы заслуживали больше, чем соперники. Мы не тянули время. Нам забили гол с 25 метров. Кто бьет — тот забивает. Если бы мы сегодня проиграли — это было бы нечестно. Справедливость в этом матче восторжествовала. И наши старания были вознаграждены.

Важно отметить, что «Ростов» прессингует выше всех в чемпионате. При их прессинге даже не могу сказать, сколько у нас было моментов, чтобы выводить игру 1 на 1 с вратарем. Где-то, конечно, не везло. Ребята старались. Но где-то была спешка.

В очередной раз мы показали характер. Команда не сдавалась, шли до конца, до последней минуты. Хочу их поздравить. И отметить замены. Ребята очень быстро вошли в игру, — сказал Абаскаль.

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».