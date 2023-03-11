0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:02

Абаскаль: «Охарактеризовал бы матч с «Факелом» двумя словами: характер и достоинство»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

— Охарактеризовал бы игру двумя словами: характер и достоинство. Мы ошибались, понимаем это. Я несу ответственность за эти ошибки. «Спартак» не может позволять себе пропускать так быстро и легко. Но мы понимаем это. Команда с 1 по 90 минуту боролась, показывала характер и чувство своего достоинства. В футболе без этого никак. Но есть и другие обстоятельства, против которых мы играли.

Благодарю ребят за 2 тайм. Очень сложно вламывать оборону, когда вся команда соперника на своих 10 метрах. Нам предстоит много работы. Нужно идти вперед, — сказал Абаскаль.

— Вы выиграли, но на вас нет лица. Что случилось? Что за эмоции были у вас после игры, когда вы пошли на поле?

— Это эмоции. Эмоции, которые дарит моя работа. Мы выходим на поле для того, чтобы играть для болельщиков. Порой парикмахер или барбер может повлиять на происходящее. У «Факела» сегодня были игроки с бородой, но у нас тоже есть такие.

— Вы сказали, что эмоции — норма. Но ранее мы не видели у вас такого поведения. Почему именно сегодня вы были чересчур эмоциональны?

— Порой вы меня видите, а иногда — не видите как призрака. Речь о том, чтобы быть непредсказуемым. Так, чтобы вы не знали, каким я могу быть. Может температура стала расти и стало жарче.

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
5
21
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Джикия о двух голах от «Факела»: «Такое бывает. Главное, забивать на один больше»
Алексей Попов: «Шансов на вылет «Локомотива» очень мало, у них очень квалифицированная команда»
Соболев: «В футболе всегда есть конкуренция. Это хорошо, когда она есть»
Соболев рассказал, что Абаскаль устроил погром в раздевалке в перерыве матча с «Факелом»
Сенников: «В целях дисциплины Магкеева и Ненахова можно было бы посадить на замену на пару матчей»
Валерий Кечинов раскритиковал оборону «Спартака» в матче против «Факела»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Локомотив»: первое из двух предупреждений вынесено Магкееву ошибочно

Федун — о судействе: «Раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству»