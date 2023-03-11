Абаскаль: «Охарактеризовал бы матч с «Факелом» двумя словами: характер и достоинство»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

— Охарактеризовал бы игру двумя словами: характер и достоинство. Мы ошибались, понимаем это. Я несу ответственность за эти ошибки. «Спартак» не может позволять себе пропускать так быстро и легко. Но мы понимаем это. Команда с 1 по 90 минуту боролась, показывала характер и чувство своего достоинства. В футболе без этого никак. Но есть и другие обстоятельства, против которых мы играли.

Благодарю ребят за 2 тайм. Очень сложно вламывать оборону, когда вся команда соперника на своих 10 метрах. Нам предстоит много работы. Нужно идти вперед, — сказал Абаскаль.

— Вы выиграли, но на вас нет лица. Что случилось? Что за эмоции были у вас после игры, когда вы пошли на поле?

— Это эмоции. Эмоции, которые дарит моя работа. Мы выходим на поле для того, чтобы играть для болельщиков. Порой парикмахер или барбер может повлиять на происходящее. У «Факела» сегодня были игроки с бородой, но у нас тоже есть такие.

— Вы сказали, что эмоции — норма. Но ранее мы не видели у вас такого поведения. Почему именно сегодня вы были чересчур эмоциональны?

— Порой вы меня видите, а иногда — не видите как призрака. Речь о том, чтобы быть непредсказуемым. Так, чтобы вы не знали, каким я могу быть. Может температура стала расти и стало жарче.

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.