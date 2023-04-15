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Абаскаль: «До первого удаления мы полностью доминировали над «Торпедо». «Спартак» показал характер»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

— Сегодня анализ еще проще чем раньше. До первого удаления мы полностью доминировали. Не забили 2 пенальти, 2 отличных момента с участием Мартинса и Игнатова. Результат мог быть другим. Но в футболе такое случается, и я как тренер это принимаю. Но я доволен с каким желанием ребята бились в концовке. Когда мы готовили замены Литвинова и Мартинса они получили свои красные карточки. Команда показала характер, — сказал Абаскаль.

— Перед матчем с «Акроном» есть опасения, что команда слабо бьет пенальти. Будете ли вы специально тренировать этот элемент? Шансы у «Акрона», скорее всего, только в серии пенальти.

— Пенальти, которые бьются в игре, и те, что могут быть в серии послематчевых — разные вещи. И пенальтист в игре подходит к точке с другим настроем и отношением. Психологически разные вещи. «Акрон» прошел три московские команды, показывал на поле отличную игру. Если дойдет до пенальти там будет все решать характер, вера, уверенность в свои силы.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Гильермо Абаскаль
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