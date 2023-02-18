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Абаскаль скоро станет отцом: «Надеюсь, команда тоже меня поддержит и поймет, если я пропущу какую-то тренировку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что скоро станет отцом.

«Действительно, мы ожидаем ребенка. Я видел на матчах детей многих наших игроков. Я их понимаю и всегда поддерживаю их семьи. Я знаю, насколько важно понимание со стороны семьи, насколько они поддерживают тебя, стоят у тебя за спиной. Все это дает нам возможность делать счастливыми наших близких.

Через какое-то время у меня тоже появится ребенок, и я надеюсь, что команда тоже меня поддержит и поймет, если я пропущу какую-то тренировку. Но я постараюсь это дело минимизировать», — сказал Абаскаль в интервью YouTube-каналу «Спартака».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» после 17 туров с 36 очками занимает второе место, отставая от «Зенита» на шесть очков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cREyJOB2tFw
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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