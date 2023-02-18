Абаскаль рассказал, как продвигается для него изучение русского языка

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как продвигается изучение русского языка.

«Процесс идет. Когда человек приезжает в новую страну, он пытается понять культуру, понять людей и, конечно, язык. Мы с помощниками прилагаем определенные усилия в этом направлении. Но еще важнее понять культуру, понять, как людям мыслят.

Я благодарен всему персоналу, который нам помогает. Нам все время что-то подсказывают. Кто-то даже учит испанский, в результате чего мы еще больше сближаемся. Такой культурный обмен позволяет нам становиться ближе», — сказал Абаскаль клубному YouTube-каналу.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с командой до лета 2025 года.

Отмечается, что испанский специалист подписал контракт с командой на новых условиях.