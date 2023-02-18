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Сегодня, 16:45

Абаскаль рассказал о ходе адаптации Тавареша и Дуарте в «Спартаке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как проходит адаптация новичков команды.

«Что касается Тавареша, то он хорошо играет в атакующий футбол, как и мы. Поэтому он подходит под наш стиль. Он постоянно играет вперед, хорошо взаимодействует с партнерами.

Также отмечу его свежесть в завершающей стадии. То есть он готов принять правильное решение в финальной части.

Ему 21 год — это перспективный футболист. Он полностью нам подходит.

Дуарте? Что касается языка, то эта проблема действительно может существовать. Но она не является определяющей. И партнеры по команде и тренерский штаб активно помогают ему. Я лично напоминаю ему какие-то слова, помогаю запомнить. Здесь большей проблемы быть не должно.

Что касается его футбольных качеств, то это современный защитник, который понимает современный футбол. У него хорошая скорость, он отлично чувствует пространство, хорошо вступает в борьбу, достаточно агрессивен.

Видя его игру, я понимаю, что он готов всегда включиться, добежать. До самого последнего конца.

Но самое главное это его умение играть вертикально: делать вертикальные передачи вперед», — сказал Абаскаль клубному YouTube-каналу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cREyJOB2tFw
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Гильермо Абаскаль
Томаш Тавареш
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