Абаскаль: «Спартак» давно не забивал 60 голов за сезон»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об игре команды в этом сезоне РПЛ.

«Кто болеет за «Спартак», видит, что команда играла сердцем, со страстью, отдавалась на поле, всегда играла на победу. Даже в сложные моменты команда часто возвращала результат, проигрывая в счете. Третье место в первый наш сезон. Я хочу, чтобы мы вместе с клубом и руководством построили команду-победителя. Я буду реалистом, с нашими амбициями мы могли бы рассчитывать на место выше в таблице. Уверен, что 27 июня команда вновь соберется и будет максимально заряжена, будет невероятное желание развиваться и идти вперед. «Спартак» давно не забивал 60 голов за сезон. Надеюсь, в следующем году пропущенные голы и нереализованные моменты не будут отнимать у нас столько очков», — сказал Абаскаль после игры.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место с 54 очками.