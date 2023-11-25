Абаскаль сообщил, что Зобнин пока не приступил к тренировкам в общей группе

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Романа Зобнина.

25 ноября красно-белые на выезде обыграли «Балтику» со счетом 2:0.

— Что с Романом Зобниным?

— Он частично тренируется. Пока что не приступал к тренировкам в общей группе. Сегодня-завтра он будет восстанавливаться. Надеюсь, этого хватит, чтобы послезавтра работать с нами.

— «Балтика» почти все очки набрала дома. Как дополнительно настраивали команду на этот матч?

— Конечно. Сегодня перед матчем показал команде нашу турнирную таблицу на выезде. Любая серия нужна для того, чтобы ее прерывать. Сегодня для меня важно было прервать неудачную для нас тенденцию, несмотря на погодные условия.