Абаскаль: «Желтая карточка Максименко это какое-то сумасшествие»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о тактике команды на матч 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

— В чем была задумка выхода Зиньковского налево и ухода Промеса направо?

— В тот момент нам нужно было найти баланс, мы сделали это с помощью Антона. А Квинси был должен чаще заходить в штрафную. Знали, что Антон лучше действует слева.

— Вы часто играли против команд, которые тянули время. Сегодня футболисты «Спартака» сбивали темп, ложась на газон. Согласны, что это нормальное и естественное поведение?

— Знаете, в чем разница? В том, что соперники начинают делать это с пятой минуты. Если сложить все паузы, получится более 10 минут. Если ты ведешь 1:0, затрачивая кучу сил, то когда как не в концовке это делать? Что касается Дуарте, он был почти мертвый, я его хотел заменить. А потом он побежал вперед из последних сил. В этом и есть разница. Когда человек реально не имеет сил, и когда с пятой минуты соперник тянет время. Что касается желтой карточки Максименко, это какое-то сумасшествие... Тут 20 тысяч человек видят каждую неделю, как сопернику не дают предупреждения до 90-й минуты. А Макси в первом же эпизоде показывают желтую...