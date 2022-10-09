Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:41

Абаскаль: «После пропущенного гола «Спартак» показал характер и уверенность в своих силах»

Абаскаль считает, что «Спартак» показал характер в матче с «Крыльями Советов»
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.

— У меня сел голос, на днях была температура, плохо себя чувствую. Постарался максимально выложиться в матче, чтобы поддерживать ребят. Начало получилось неожиданным, пропустили гол. Мы понимали сильные стороны соперника, «Крылья» хорошо используют пространство. После пропущенного гола «Спартак» показал характер, уверенность в собственных силах. Лучше в таких матчах пропустить быстро, чтобы потом было время отыграться. Благодарю ребят за эту игру.

— На какой позиции Промес наиболее эффективен?

— Он хорошо читает игру и может появиться в любой части поля. Конечно, он наиболее опасен перед воротами. Но он может оказаться и на краю и увести соперников, освободив центр. Все зависит от того, как развивается игра.

Красно-белые набрали 25 очков и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России, самарцы с 11 очками на 11-й строчке.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Крылья» примут «Сочи».

Квинси Промес
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби
ВАР лишил Миранчука гола, Головин внес вклад в пятую подряд победу «Монако»
Появились подробности о заказе взорвавшейся на Крымском мосту фуры
Около Мелитополя на трассе гражданского снабжения подорвали фугас
В США заявили о желании начать переговоры по Украине
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
При каких условиях у Семина получится в «Локомотиве»? Мнение Белоуса
Шавло: «Соболев и Николсон часто были в одной точке, а когда Александр стал один играть многое стало проходить»
«Оренбург» — «Ахмат»: видео голов матча 12-го тура РПЛ
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: Нетфуллин удален за две желтые карточки
Белоус: «Рангник обещал сделать из «Локомотива» «Сапсан», а получилась дрезина»
«Оренбург» — «Ахмат»: Аюпов выел хозяев вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Абаскаль объяснил, почему не стал менять Соболева в конце матча с «Крыльями Советов»

Умяров: «Завтра МРТ. Чуть побаливает плюсневая кость»