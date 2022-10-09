Абаскаль: «После пропущенного гола «Спартак» показал характер и уверенность в своих силах»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.

— У меня сел голос, на днях была температура, плохо себя чувствую. Постарался максимально выложиться в матче, чтобы поддерживать ребят. Начало получилось неожиданным, пропустили гол. Мы понимали сильные стороны соперника, «Крылья» хорошо используют пространство. После пропущенного гола «Спартак» показал характер, уверенность в собственных силах. Лучше в таких матчах пропустить быстро, чтобы потом было время отыграться. Благодарю ребят за эту игру.

— На какой позиции Промес наиболее эффективен?

— Он хорошо читает игру и может появиться в любой части поля. Конечно, он наиболее опасен перед воротами. Но он может оказаться и на краю и увести соперников, освободив центр. Все зависит от того, как развивается игра.

Красно-белые набрали 25 очков и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России, самарцы с 11 очками на 11-й строчке.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Крылья» примут «Сочи».